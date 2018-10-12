Госдеп США приветствовал решение Украины продлить действие закона об особом статусе Донбасса

Официальный Вашингтон поддержал решение Верховной Рады Украины о продлении действия Закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, назвав это "смелым шагом", говорится в официальном заявлении Госдепартамента США.
"Соединенные Штаты приветствуют решение украинского парламента и руководства государства о продлении действия закона о специальном статусе подконтрольных России территорий восточной Украины", - отметили в дипломатическом ведомстве США.
Как отметили в Госдепе, это "демонстрирует длительную приверженность Украины мирному урегулированию конфликта и имплементации Минских договоренностей".
В Вашингтоне назвали это "смелым шагом Украины в направлении мира", который подчеркивает длительную несостоятельность России выполнить свои обязательства по минским договоренностям.
США также призвали РФ "присоединиться к мирному процессу" и обеспечить полное и всеобъемлющее прекращение огня, а также отмены фиктивных выборов, которые Россия намерена провести в подконтрольных ей частях восточных областей Украины.
"Соединенные Штаты продолжают поддержку усилий Франции и Германии в рамках Нормандского формата по дальнейшей имплементации Минских договоренностей и остаются открытыми к диалогу с Москвой о путях восстановления территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ", - подчеркивается в заявлении Госдепартамента США.
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Напомним, 4 октября Верховная Рада продлила действие закона №9153 о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2019 года. Документ также подписал Президент Украины Петр Порошенко.
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