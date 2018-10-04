04 октября 2018, четверг

Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении на год особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, поддержанный депутатами законопроект №9153 4 октября 2018 года возвращен с подписью президента.

Закон создает необходимые условия для развертывания на оккупированном Донбассе миротворческой операции ООН.

Законом об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей также предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода  российских наемников.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове