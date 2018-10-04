Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении на год особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, поддержанный депутатами законопроект №9153 4 октября 2018 года возвращен с подписью президента.

Закон создает необходимые условия для развертывания на оккупированном Донбассе миротворческой операции ООН.

Законом об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей также предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода российских наемников.