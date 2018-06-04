"Им пора паковать чемоданы": новый глава МВД Италии намерен проводить жесткую политику в отношении мигрантов

Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини из партии евроскептиков Лига хочет бороться с нелегальной миграцией и называет спасателей беженцев на море "вице-контрабандистами".
Он также подчеркнул, что его страна не должна быть "европейским лагерем для беженцев", сообщает DW.
Сам Сальвини называет свою позицию по теме миграции не "жесткой", а "разумной".
"Хорошая жизнь для нелегалов закончилась, им пора паковать чемоданы", - отметил глава итальянского МВД.
Он также активистов, которые спасают беженцев в Средиземном море, "вице-контрабандистами" и добавил, что их кораблям больше не позволят заходить в итальянские порты.
Ранее Сальвини заявил, что намерен сохранить предвыборное обещание "вернуть домой" сотни тысяч нелегальных иммигрантов в Италии.
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