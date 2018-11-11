Глава Евросовета: Трамп выступает против единой и сильной Европы

Глава Евросовета Дональд Туск раскритиковал президента США Дональда Трампа за проводимую им политику в отношении ЕС.
По словам Туска, американский лидер выступает против "единой и сильной Европы", сообщает DW.
Глава Евросовета добавил, что нынешняя американская администрация является первой в истории, которая относится к объединенной Европе без особенного "энтузиазма", и это "мягко сформулировано",
Он отметил, что в своих обвинениях в адрес Трампа он основывается на фактах, а не на пропаганде.
В частности, Туск напомнил об участии американского президента в июньском саммите G7 в канадском Квебеке. Трамп "практически собственной рукой" вычеркнул из итогового заявления саммита до сих пор всегда присутствовавший пассаж о том, что участники уважают порядок, который базируется на принципах и ценностях "большой семерки", отметил глава Евросовета.
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