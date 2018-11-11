11 ноября 2018, воскресенье

Глава Евросовета: Трамп выступает против единой и сильной Европы

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По словам Дональда Туска, Трамп без должного

По словам Дональда Туска, Трамп без должного "энтузиазма" относится к объединенной Европе

Глава Евросовета Дональд Туск раскритиковал президента США Дональда Трампа за проводимую им политику в отношении ЕС.

По словам Туска, американский лидер выступает против "единой и сильной Европы", сообщает DW.

Глава Евросовета добавил, что нынешняя американская администрация является первой в истории, которая относится к объединенной Европе без особенного "энтузиазма", и это "мягко сформулировано",

Он отметил, что в своих обвинениях в адрес Трампа он основывается на фактах, а не на пропаганде.

В частности, Туск напомнил об участии американского президента в июньском саммите G7 в канадском Квебеке. Трамп "практически собственной рукой" вычеркнул из итогового заявления саммита до сих пор всегда присутствовавший пассаж о том, что участники уважают порядок, который базируется на принципах и ценностях "большой семерки", отметил глава Евросовета.

 

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Смерть активистки угрожает власти
  • Почему ВВП Украины растет, но медленно
  • Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове