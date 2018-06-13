Генсек ООН собрался на ЧМ-2018 в Россию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на следующей неделе совершит визит в Россию, где встретится с президентом Владимиром Путиным и посетит матч чемпионата мира по футболу.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик 12 июня отметил, что генсек будет находиться в России 20-21 июня, сообщает Радио Свобода.

Кроме встречи с Путиным, у него запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с головой Русской православной церкви патриархом Кириллом.

Во время двухдневного визита Гутерриш также выступит на встрече дискуссионного клуба Валдай, примет участие в церемонии по случаю 70-й годовщины присутствия ООН в России и посетит футбольный матч между Португалией (бывшим премьером которой он является) и Марокко.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у нее нет причин отказаться от поездки на Чемпионат мира по футболу в России. Также о планах посетить мундиаль заявлял президент Франции Эммануэль Макрона.

Финальная часть Чемпионата мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Украина призывает бойкотировать его из-за военной агрессии РФ.