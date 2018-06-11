Меркель: Причин не ехать на ЧМ-2018 в Россию у меня нет

Меркель заявила, что принципиальных причин не ехать на ЧМ-2018 в Россию у нее нет

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у нее нет причин отказаться от поездки на Чемпионат мира по футболу в Россию.

В эфире телеканала ARD она отметила, что решение о поездке в Россию она будет принимать, исходя из своего рабочего календаря, сообщает DW.

С другой стороны, эту поездку можно совместить с политическими переговорами, добавила немецкий канцлер.

Ранее стало известно, что немецкие политики отказываются от визита в Россию на мундиаль. А вот Эммануэль Макрон президент Франции заявил о своих планах посетить Чемпионат мира.

До этого правозащитная организация Amnesty International предостерегла мировых политиков от приезда в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях.