11 июня 2018, понедельник

Меркель: Причин не ехать на ЧМ-2018 в Россию у меня нет

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Меркель заявила, что принципиальных причин не ехать на ЧМ-2018 в Россию у нее нет

Меркель заявила, что принципиальных причин не ехать на ЧМ-2018 в Россию у нее нет

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у нее нет причин отказаться от поездки на Чемпионат мира по футболу в Россию.

В эфире телеканала ARD она отметила, что решение о поездке в Россию она будет принимать, исходя из своего рабочего календаря, сообщает DW.

С другой стороны, эту поездку можно совместить с политическими переговорами, добавила немецкий канцлер.

Ранее стало известно, что немецкие политики отказываются от визита в Россию на мундиаль. А вот Эммануэль Макрон президент Франции заявил о своих планах посетить Чемпионат мира.

До этого правозащитная организация Amnesty International предостерегла мировых политиков от приезда в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях.

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