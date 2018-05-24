24 мая 2018, четверг

Макрон заявил о планах посетить ЧМ-2018 в России

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Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен посетить Россию во время Чемпионата мира по футболу, если сборная Франции выйдет в полуфинал.

Как передает Reuters, об этом он заявил во время совместной с российским президентом Владимиром Путиным пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Ранее международные правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch, призывали Макрона бойкотировать футбольное событие из-за участия России в сирийском конфликте.

Напомним, что правозащитная организация Amnesty International предостерегла мировых политиков от приезда в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль впервые проводится в России и в Восточной Европе в целом.

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