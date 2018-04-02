Генконсульство России в Сиэтле окончательно закрылось

Генеральное консульство России в американском Сиэтле окончательно прекратило работу: из здания диппредставительства вывезли все вещи.

Об этом рассказал консул-советник Халит Айсин, сообщает РИА Новости.

По его словам, все документы и вещи перевезли в резиденцию генконсула. Также там начал работу штаб, который подготовит вывоз вещей в другие диппредставительства и консервацию здания.

Таким образом дипломаты выполнили предписания американских властей и освободили здание в обозначенный срок - до конца 1 апреля.

В связи с отравлением в Великобритании экс-агента Сергея Скрипаля 27 стран объявили о высылке российских дипломатов.

США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов. Президент США Дональд Трамп распорядился выслать 48 сотрудников российских спецслужб, которые работали под дипломатическим прикрытием, а также закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле.

В ответ на это Россия отозвала согласие на открытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге и объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства США в Екатеринбурге.

30 марта американские дипломаты покинули генеральное консульство США в Санкт-Петербурге.