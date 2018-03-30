Американские дипломаты начали покидать генконсульство в Петербурге

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Дипломаты США покидают Санкт-Петербург

Дипломаты США покидают Санкт-Петербург

Автомобили с дипломатическими номерами начали покидать территорию генерального консульства США в Петербурге.

Как сообщает РИА Новости с места событий, по меньшей мере четыре внедорожника с дипломатическими номерами выехали из внутреннего двора консульства.

Из здания диппредставительства начали выносить коробки, пакеты и мебель, вещи грузят в автомобили, которые затем уезжают.

В связи с отравлением в Великобритании экс-агента Сергея Скрипаля 26 стран объявили о высылке российских дипломатов.

США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов.  Президент США Дональд Трамп распорядился выслать 48 сотрудников российских спецслужб, которые работали под дипломатическим прикрытием, а также закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле.

В ответ на это Россия отозвала согласие на открытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге и объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства США в Екатеринбурге.

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