В Киев прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Ahmed Saad)
В Украину прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ночь на среду, 8 марта.
Об этом сообщил его спикер Стефан Дюжаррик, пишет Tagesschau.
Гутерриш встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским для переговоров о продлении «зернового соглашения». Контракт на экспорт украинского зерна через Черное море заканчивается 19 марта, ООН настаивает на его продлении.
Зерновая инициатива, многостороннее соглашение, участниками которого являются ООН, Украина, Турция и Россия, гарантирует безопасный проход караванов судов с агропродукцией из черноморских портов Украины в пролив Босфор. Благодаря ей с конца июля из трех портов удалось вывезти около 10 млн тонн украинского зерна и других аграрных грузов. После взрывов на базе российского Черноморского флота в оккупированном Севастополе Россия заявила, что выходит по инициативе.
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