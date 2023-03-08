В Киев прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш 8 марта, 09:56 Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Ahmed Saad)

В Украину прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ночь на среду, 8 марта.

Об этом сообщил его спикер Стефан Дюжаррик, пишет Tagesschau.

Гутерриш встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским для переговоров о продлении «зернового соглашения». Контракт на экспорт украинского зерна через Черное море заканчивается 19 марта, ООН настаивает на его продлении.

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Зерновая инициатива, многостороннее соглашение, участниками которого являются ООН, Украина, Турция и Россия, гарантирует безопасный проход караванов судов с агропродукцией из черноморских портов Украины в пролив Босфор. Благодаря ей с конца июля из трех портов удалось вывезти около 10 млн тонн украинского зерна и других аграрных грузов. После взрывов на базе российского Черноморского флота в оккупированном Севастополе Россия заявила, что выходит по инициативе.



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