Задержанной в Грузии украинке стало плохо в изоляторе — СМИ 1 августа, 10:48 Украинку Марину Чобанян задержали во время акции протеста в Батуми (Фото:Скриншот видео Эхо Кавказа/Telegram)

Гражданке Украины Марине Чобанян, которую задержали в Батуми во время акции протеста против прибытия круизного лайнера Astoria Grande в Грузию, стало плохо в изоляторе, пишет Эхо Кавказа.

По данным издания, украинке стало плохо в изоляторе в Озургети, куда ее перевели после задержания.

На некоторое время Чобанян доставили в местную больницу, а затем вернули в изолятор.

Видео дня

На видео видно, как девушку собираются завести в изолятор, ее поддерживают журналисты.

Сообщается также, что мама задержанной украинки пока не смогла связаться с дочерью.

Она рассказала, что отец Чобанян был из Грузии, но умер несколько лет назад.

Девушка переехала в Грузию в начале 2022 года.

Впервые Astoria Grande с сотнями россиян прибыл из Сочи в Грузию утром 27 июля. Некоторые из них заявляли, что «РФ освободила Абхазию от грузин» и признались, что посещали оккупированную Абхазию, что является нарушением грузинского закона.

Тогда грузины вышли на протесты, развернули плакаты и скандировали лозунги. В конечном итоге корабль покинул порт раньше графика.

Во второй раз лайнер зашел в порт Батуми 31 июля, люди снова вышли на протесты.

Часть российских туристов отправилась на прогулку по городу. Участники протестов забросали бутылками с водой и яйцами автобус, куда они сели.

Грузинская полиция задержала до десяти человек. Один из лидеров партии Лело Ираклий Купрадзе заявил о задержании гражданки Украины.



