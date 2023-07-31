В Грузии протестующие забросали бутылками и яйцами автобус с россиянами. Среди задержанных есть украинка 31 июля, 13:20 В Грузию снова прибыл лайнер с россиянами, который встретили протестами (Фото:Скриншот видео news.on.ge)

В Грузии люди снова вышли на протесты из-за прибытия круизного лайнера Astoria Grande с россиянами в порт Батуми. Среди задержанных на акции есть украинка.



Как пишет Грузия.Онлайн, часть российских туристов отправилась на прогулку по городу. Участники протестов забросали бутылками с водой и яйцами автобус, куда они сели.

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Грузинские полицейские организовали кордон, который позволил пассажирам пройти мимо протестующих. По данным журналистов, большинство россиян еще на борту. Жители Батуми скандируют «Оккупанты» и «Путин — х*йло».

Ранее в МВД Грузии подтвердили, что задержали до десяти человек. Один из лидеров партии Лело Ираклий Купрадзе заявил о задержании гражданки Украины.

Ожидается, что лайнер покинет порт Батуми к концу дня.

Впервые Astoria Grande с сотнями россиян прибыл из Сочи в Грузию утром 27 июля. Некоторые из них заявляли, что «РФ освободила Абхазию от грузин» и признались, что посещали оккупированную Абхазию, что является нарушением грузинского закона.

Тогда грузины вышли на протесты, развернули плакаты и скандировали лозунги. В конечном итоге корабль покинул порт раньше графика.