«Русский корабль, иди…». Грузины вышли на протесты и прогнали лайнер с россиянами из порта Батуми — фото, видео 28 июля, 08:15 Грузины провели акцию протеста возле лайнера с российскими туристами (Фото:GAMZIRI/Twitter)

В Тбилиси и Батуми 27 июля прошли акции протеста из-за прибытия в Грузию круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого было более 800 туристов, большинство из которых — граждане России. В конечном итоге он покинул порт на два дня раньше.

Об этом сообщают Грузия.Online и Netgazeti.

Корабль с сотнями россиян прибыл в страну из Сочи 26 июля. В знак протеста жители Батуми собрались возле него на следующий день вечером, взяв с собой плакаты. На них были надписи «Абхазия — это Грузия», «Россия — оккупант», «Покиньте нашу страну», «Россия лишает нас нашей родины, жизни и будущего», «Русский военный корабль, иди «на**й» и т. д.

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Возмущение населения вызвали как и прибытие самого лайнера, так и заявления некоторых российских туристов о том, что «РФ освободила Абхазию от грузин». А некоторые из них признались СМИ, что посещали оккупированную Абхазию, что является нарушением грузинского закона.



«Они должны находиться в постоянном дискомфорте и получать достойный ответ за отвратительные заявления, которые они делали в нашем городе, Батуми, попирая наше достоинство, самоуважение и патриотизм», — заявили активисты.

В ходе акции в одной из кают лайнера появился российский флаг, но его вскоре убрали. Также некоторые россияне показывали протестующим оскорбительные жесты и перекрикивали их.

Как пишут журналисты, кроме Батуми, акция состоялась возле парламента Тбилиси. Через час после протеста лайнер в конце концов покинул порт.

Абхазия и Южная Осетия — оккупированные Россией территории Грузии, где Москва создала так называемые псевдореспублики. В 2008 году РФ признала их «независимость» — на самом деле их «администрации» контролируются Кремлем. В 2022 году, после начала полномасштабной войны РФ против Украины, кремлевские марионетки из Абхазии и Южной Осетии озвучивали намерения «объединиться» с Россией.

