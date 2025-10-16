В Грузии оштрафовали министра иностранных дел Финляндии за участие в митинге в Тбилиси

16 октября, 23:08
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен (Фото: ksf.openukraine.org)

Министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен оштрафовали на примерно 1500 евро за участие в митинге грузинской оппозиции в Тбилиси и якобы перекрытие дороги. Об этом пишет Yle.

Отмечается, что 14 октября Валтонен приняла участие в демонстрации грузинской оппозиции и записала оттуда видео. Министр отметила, что на митинг пришло много людей с флагами Европейского Союза и НАТО.

«Люди обеспокоены направлением, в котором движется их страна, лишая их основных свобод, начиная со свободы выражения взглядов и свободы собраний… Мы здесь, чтобы поддержать их», — сказала Валтонен.

После этого грузинские власти заявили об отмене встречи с министром.

В то же время в Министерстве иностранных дел Финляндии отметили, что встреча была отменена из-за проблем с графиком.

«Никакой большой драмы там не было. На следующий день премьер-министр публично объявил об отмене встречи. Это также не стало неожиданностью, поскольку мы знали, что нынешняя грузинская администрация использует дезинформацию, и что это часть этого сценария», — заявили в МИД Финляндии.

Там также отметили, что знают о сообщении грузинского государственного СМИ о штрафе.

«Грузия не наложила на Валтонен ни одного штрафа. По этому поводу нечего добавить, кроме как сохранять хладнокровие», — отметил заместитель главы секретариата председательства ОБСЕ в Министерстве иностранных дел Тони Санделл.

Ранее пророссийская правящая партия Грузинская мечта объявила о своей победе на местных выборах в Грузии, что в свою очередь спровоцировало массовые протесты в Тбилиси.

4 октября, в день проведения выборов, несколько десятков протестующих штурмовали президентскую резиденцию в Тбилиси. Спецподразделения и патрульные полицейские применили против протестующих слезоточивый газ.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Грузия Митинг Финляндия Штраф Протесты

