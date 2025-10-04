В центре Тбилиси на фоне местных выборов собирается многотысячный протест — видео
Протестующие в Тбилиси, 4 октября 2025 года (Фото: Кадр видео Anna Gvarishvili via X)
В центре Тбилиси одновременно с местными выборами собирается многотысячный протест против власти.
Об этом сообщило издание Новости Грузия.
Отмечается, что у здания горсовета Тбилиси на площади Свободы установили сцену, а проспект Руставели и прилегающие улицы перекрыты. В сторону сцены происходит шествие различных групп протестующих: студентов, эмигрантов, которые вернулись в Грузию, и байкеров.
Протестующие пришли с грузинскими флагами, плакатами с антиправительственными слоганами и фотографиями политзаключенных: активистов, политиков и журналистов, которые попали в тюрьму после начала протестов в Грузии в конце прошлого года. Время от времени толпа скандирует слово «революция».
Жители регионов Грузии, которые также участвуют в протестах, прибыли в Тбилиси колоннами.
Главным организатором акции является основатель платформы Проспект Руставели, оперный певец Паата Бурчуладзе. Он сообщил, что со сцены на митинге зачитают декларацию, а избранные должны поддержать это обращение и, таким образом, еще раз заявить, что не признают легитимность правительства Грузинской мечты
«С этого момента власть будет в руках народа. Будем вместе, будем бороться до конца, мы победим, победа неизбежна», — заявил Бурчуладзе журналистам.
Также сообщается, что к акции протеста готовится и грузинская полиция: с утра во дворе грузинского парламента находится спецназ. Кроме того, журналисты сообщили о проблемах со связью в правительственном квартале, а на площади Свободы заметили эвакуаторы автомобилей, однако спецтехники МВД Грузии там нет.
МВД Грузии призвало протестующих не выходить за рамки закона и предупредило, что в противном случае применит меры против них.
Вместе с Бурчуладзе организаторами акции выступают восемь оппозиционных партий, которые бойкотируют выборы. Они считают их «фарсом» и «российской спецоперацией» по легитимизации Грузинской мечты.