На фоне репрессий. ЕС признал местные выборы в Грузии неконкурентными и непрозрачными

В день голосования, 4 октября, в Тбилиси прошла масштабная акция протеста (Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze)

Европейский Союз раскритиковал состоявшиеся 4 октября местные выборы в Грузии , назвав их неконкурентными, непрозрачными и проходившими в атмосфере страха и репрессий.

Об этом говорится в совместном заявлении высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марты Кос, передает Европейская правда.

Реклама

" Многомесячные рейды на независимые СМИ, законы против гражданского общества, заключение оппонентов и изменения в избирательный кодекс в пользу правящей партии резко снизили возможность проведения конкурентных выборов", - отметили представительницы ЕС.

В заявлении отмечается, что значительная часть оппозиции бойкотировала выборы, а явка избирателей оставалась низкой. Кроме того, грузинские власти не пригласили вовремя международных наблюдателей, в частности миссию ОБСЕ/БДИПЧ, что подорвало прозрачность процесса и сделало невозможным проведение полноценного международного мониторинга.

ЕС также обратил внимание на массовые протесты против репрессивной политики правящей партии Грузинской мечты, призвав освободить всех незаконно задержанных:

« Мы призываем грузинские власти обеспечить право граждан на свободу собраний и выражение мнений», — говорится в заявлении.

Брюссель также решительно отверг дезинформацию о роли ЕС в Грузии и осудил личные нападения на посла ЕС в Тбилиси, назвав их «неприемлемыми и опасными для отношений между Евросоюзом и Грузией».

Протесты в день выборов переросли в стычки

В день голосования, 4 октября, в Тбилиси прошла масштабная акция протеста. Один из ее организаторов Паата Бурчуладзе объявил о создании « Национальное собрание» и заявил, что «власть в стране переходит к народу». После его выступления Муртаз Зоделава, лидер « Национального движения», призвал протестующих идти в президентскую резиденцию.

Толпа попыталась прорваться во дворец, начались стычки с полицией. Силовики применили водометы и слезоточивый газ, а протестующие бросали камни и поджигали баррикады. По данным МВД, организаторы акции были задержаны, а Бурчуладзе позже госпитализировали.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка « внешних сил» изменить политический ландшафт через « Единое национальное движение», «Лело» и «Хухаря за Грузию» «провалилось», и пообещал « полную нейтрализацию Нацдвижения».