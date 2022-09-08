Визит не анонсировали. Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев 8 сентября, 13:31 Энтони Блинкен (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

В четверг, 8 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен совершил незапланированный визит в Киев.

Об этом сообщает АР.

Визит состоялся на фоне предоставления США новой крупной военной помощи на сумму более 2 миллиардов долларов для Украины и других европейских стран, которым угрожает страна-агрессор Россия.

Видео дня

На встречах с высокопоставленными украинскими чиновниками Блинкен заявил, что администрация Байдена предоставит Украине и 18 государствам, включая членов НАТО и региональных партнеров по безопасности, которые «наиболее потенциально подверженных риску будущей российской агрессии» 2 миллиарда долларов в виде долгосрочного иностранного военного финансирования.

Это не первый визит Блинкена в Украину с начала широкомасштабного вторжения.

В частности, 24 апреля состоялся визит главы Пентагона США Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Тогда они объявили об иностранном военном финансировании для Украины и 15 стран-союзников и партнеров на сумму 713 миллионов долларов.

В четверг, 8 сентября, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит еще 675 миллионов долларов помощи от США.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.