Визит не анонсировали. Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

8 сентября, 13:31
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Энтони Блинкен (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

Энтони Блинкен (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

В четверг, 8 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен совершил незапланированный визит в Киев.

Об этом сообщает АР.

Визит состоялся на фоне предоставления США новой крупной военной помощи на сумму более 2 миллиардов долларов для Украины и других европейских стран, которым угрожает страна-агрессор Россия.

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На встречах с высокопоставленными украинскими чиновниками Блинкен заявил, что администрация Байдена предоставит Украине и 18 государствам, включая членов НАТО и региональных партнеров по безопасности, которые «наиболее потенциально подверженных риску будущей российской агрессии» 2 миллиарда долларов в виде долгосрочного иностранного военного финансирования.

Это не первый визит Блинкена в Украину с начала широкомасштабного вторжения.

В частности, 24 апреля состоялся визит главы Пентагона США Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Тогда они объявили об иностранном военном финансировании для Украины и 15 стран-союзников и партнеров на сумму 713 миллионов долларов.

В четверг, 8 сентября, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит еще 675 миллионов долларов помощи от США.

https://www.youtube.com/watch?v=_S5E76va5BE
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Энтони Блинкен Война России против Украины

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