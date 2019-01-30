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Глава Европарламента исключил новые переговоры по Brexit

Сегодня, 15:23
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EPA

ЕС не будет проводить новые переговоры по Brexit, заявил Таяни

Президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что страны ЕС не намерены пересматривать соглашение с Британией о выходе из Союза.

По его словам, позиция 27 стран-членов ЕС остается прежней, сообщает Reuters.

"27 правительств остаются едиными по выходу Великобритании. Я надеюсь, что мы сможем избежать жесткого Brexit. Трудно представить, что мы можем провести новые переговоры о соглашении, которое уже было одобрено странами-членами ЕС", - сказал Таяни.

Ранее, в парламенте Великобритании проголосовали против поправки, разрешающей отложить сроки выхода страны из ЕС.

Кроме того, британские парламентарии поручили премьер-министру Терезе Мэй провести новые переговоры с ЕС по границе между Ирландией и Северной Ирландией.

Представитель президента Европейского совета Дональда Туска уже заявил, что соглашение о выходе, согласованная прошлого года, не предусматривает возможности новых переговоров.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.


Теги:   Европарламент Brexit

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