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В ЕС заявили, что проект соглашения по Brexit не подлежит пересмотру

Сегодня, 03:17
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EPA

Пресс-секретарь главы Европейского совета исключил возможность пересмотра соглашения о Brexit

Пресс-секретарь главы Европейского совета Дональда Туска заявил, что проект соглашения об условиях Brexit закрыт для повторных переговоров.

"Договор о Brexit является и остается лучшим и единственным способом обеспечить упорядоченный выход Великобритании из Европейского Союза. "Бэкстоп" также является частью договора, а сам договор не подлежит пересмотру", - цитирует Reuters представителя Туска.

Ранее Британский парламент выступил за дальнейшие переговоры с ЕС с целью добиться изменения существующего соглашения с ЕС в вопросах границы с Ирландией. Большинство парламентариев выступили против "бэкстопа" (механизм, на котором настоял Евросоюз, чтобы избежать возобновления таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Республикой Ирландия и британской провинцией Северная Ирландия - НВ).

Ранее, в парламенте Великобритании проголосовали против поправки, разрешающей отложить сроки выхода страны из ЕС.

Напомним, что согласованное с ЕС соглашение о выходе Великобритании из блока провалилось на голосовании в британском парламенте 15 января. За сделку премьера Терезы Мэй проголосовали только 202 депутата, против - 432. Эксперты предполагали, что сделка потерпит поражение, однако не ожидали, что столько парламентариев проголосуют против нее.

Несмотря на провал сделки, Мэй смогла выстоять в голосовании о недоверии, которое в парламенте инициировал глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Основным проблемным моментом для Лондона в соглашении об условиях Brexit остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

Теги:   Евросоюз Brexit

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