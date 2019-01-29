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Brexit: в Британии отказались отложить сроки выхода из ЕС

Сегодня, 22:42
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EPA

Депутаты проголосовали против предложения отложить Brexit

Во вторник, 29 января, в парламенте Великобритании проголосовали против поправки, разрешающей отложить сроки выхода страны из Европейского Союза.

Как сообщает BBC, предложенная оппозиционным депутатом поправка было отклонена 23 голосами.

Член Лейбористской партии Иветт Купер предложила отсрочить Brexit на несколько месяцев, чтобы избежать выхода Великобритании без сделки об условиях Brexit.

Напомним, что согласованное с ЕС соглашение о выходе Великобритании из блока провалилось на голосовании в британском парламенте 15 января. За сделку премьера Терезы Мэй проголосовали только 202 депутата, против - 432. Эксперты предполагали, что сделка потерпит поражение, однако не ожидали, что столько парламентариев проголосуют против нее.

Несмотря на провал сделки, Мэй смогла выстоять в голосовании о недоверии, которое в парламенте инициировал глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Основным проблемным моментом для Лондона в соглашении об условиях Brexit остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

Теги:   Brexit Великобритания

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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