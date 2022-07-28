Выступит в Раде и встретится с Зеленским. В Киев прибыл президент Литвы

28 июля, 11:53
Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото:Gitanas Nausėda/twitter.com)

Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото:Gitanas Nausėda/twitter.com)

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с визитом в Киев.

Об этом он сообщил у себя в Twitter, опубликовав фото с киевского вокзала.

«Только что приехал в Киев. В этот особенный день, когда Украина впервые отмечает День Государственности, выступлю перед украинским народом в Верховной Раде», — написал Науседа.

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https://twitter.com/GitanasNauseda/status/1552553712937275395

Также он встретится с президентом Владимиром Зеленским и вручит ему ему орден Витовта Великого — высшую государственную награду Литвы.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киев Литва Верховная Рада Украина Владимир Зеленский Гитанас Науседа

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