Украина впервые отмечает День украинской государственности: что это за праздник и почему война сделала его особенно значимым

28 июля, 07:29
Президентский указ об учреждении Дня украинской государственности был подписан год назад, в августе 2021-го (Фото:Valentyn Ogirenko / Reuters)

Президентский указ об учреждении Дня украинской государственности был подписан год назад, в августе 2021-го (Фото:Valentyn Ogirenko / Reuters)

Сегодня, 28 июля 2022 года, Украина впервые отмечает новый государственный праздник — День украинской государственности.

О его основании президент Украины Владимир Зеленский объявил год назад, 24 августа 2021-го, в день празднования 30-летия независимости Украины.

Тогда, выступая с речью на Майдане Незалежности, Зеленский в прямом эфире подписал указ О Дне украинской государственности.

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Этот документ положил начало традиции отмечать новый праздник ежегодно 28 июля — в День Крещения Киевской Руси-Украины. До сих пор именно в этот день Украина чествовала одного из первых своих государственных деятелей — святого равноапостольного Владимира Великого, князя Киевского.

В президентском указе отмечено, что история украинской государственности уходит корнями «к основанию города и расцвету государства во времена князя Киевского Владимира Великого». Именно он, приняв в 988 году христианство, «засвидетельствовал цивилизационный выбор Киевской Руси».

Наследниками Киевского государства тех времен Украина считает:

  • Галицко-Волынское княжество,
  • Украинское казачье государство,
  • Украинскую Народную Республику,
  • Западноукраинскую Народную Республика,
  • Украинское Государство,
  • Карпатскую Украину
  • современную независимую Украину.

В указе также отмечено, что День украинской государственности Украина отмечает, руководствуясь Актом провозглашения независимости от 24 августа 1991 года, который был одобрен 1 декабря 1991 всенародным голосованием.

В этот день украинское общество также чтит память Тараса Шевченко, Николая Костомарова, Владимира Антоновича, Михаила Драгоманова, Ивана Франко, Леси Украинки, Михаила Грушевского, а также других выдающихся представителей национальной элиты и борцов за государственность и независимость Украины.

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«Мы — молодая семья из славной династии Киевской Руси — Украины. Из рода основателей. Рода крестителей. Из храброго рода. Мудрого рода. Казачьего рода. Мы не сироты и не найденыши. Мы потомки могущественной страны, которая была центром Европы, — сказал Зеленский, выступая на Майдане в августе 2021-го по случаю 30-летия независимости. — Здесь начиналось православие, здесь берет начало старославянский язык, правопреемником которого является современный украинский язык. Здесь началась и наша государственность. Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности — в день Крещения Киевской Руси — Украины».

Тогда же, 24 августа 2021 года президент выступил с отдельной речью в Верховной Раде, попросив народных депутатов сделать День украинской государственности выходным. Для этого в парламент был внесен специальный законопроект (№ 5864)

Рада приняла его 31 мая 2022 года. Новый закон предусматривает внесение изменений в ст. 73 Кодекса законов о труде Украины. Она дополнена новым абзацем об учреждении 28 июля Дня украинской государственности как праздничного дня. Закон вступил в силу 9 июня 2022 года.

Является ли выходным День украинской государственности в 2022 году?

Нет. Сейчас в Украине действует режим военного положения. В этот период приостанавливается действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни.

До завершения военного положения все государственные праздники в Украине считаются рабочими днями, в том числе и День украинской государственности.

День украинской государственности во время войны с РФ: почему это важно

За несколько дней до первого для Украины празднования Дня украинской государственности Владимир Зеленский напомнил, почему этот праздник особенно символичен на шестом месяце полномасштабной войны и после восьми лет войны на Донбассе.

По словам президента, этот день доказывает, что «украинцев не сломать», и будет утверждать связь современного поколения со многими предыдущими.

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«Сейчас во многих подвигах наших воинов, в мудрости наших людей в боях, даже просто в разговорах обычных украинцев о происходящем мы можем увидеть, мы можем услышать и понять примеры таких же характеров, но сотни лет назад. Можем увидеть примеры такой же храбрости, такого же отношения к жизни, и, самое главное — отношения к Украине и к врагу, напомнил глава государства. — Только те, кто совершенно не знает правды истории и совершенно не чувствует ее смысла, могли принять решение атаковать нас. После всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетия, украинцы никогда не отдадут свою независимость. И не сломаются изнутри, как это бывало не раз. Не в этот раз!»

Важнейшей национальной задачей для Украины Зеленский назвал необходимость «беречь единство и работать вместе на победу».

«Мы сможем сделать то, что не удавалось сделать ранее предыдущим поколениям. Это касается и нашей защиты в этой войне за независимость, и нашего движения в объединенную Европу, к полноправному членству в ЕС, и нашей способности стать одним из самых современных государств мира. Нет сейчас тех, кто бы в этом сомневался. Есть только те, кто спорит, как этого добиться», — резюмировал Зеленский.

Реакция России на учреждение Дня украинской государственности

Еще в прошлом году, вскоре после объявления об учреждении в Украине нового праздника, глава МИД России Сергей Лавров поспешил назвать инициативу Зеленского «курьезом», а утверждение о том, что украинская государственность зародилась одновременно с крещением Киевской Руси, — «некорректным».

«Они приватизировали День крещения Руси. Может, скоро Зеленский решит, что Новый год отмечать можно только в Украине, потому что другое — это не украинское», — заявил год назад Лавров.

Тогда же ему резко ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат отметил, что ответ Киева Лаврову прост: Украине, в отличие от РФ, «не нужно ничего приватизировать, потому что мы как были на своей земле 1000 лет, так мы так и остаемся на ней».

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Дмитрий Кулеба (Фото:Emine Dzheppar via Facebook) День украинской государственности. Кулеба резко ответил на язвительный комментарий Лаврова

«Это вы приходите на чужую землю, пытаясь ее присвоить, это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет, и указ президента Украины просто зафиксировал этот факт», — отметил Кулеба.

Он также сказал, что «попытки Москвы как исторической периферии называться центром не новы» и уже происходили сотни лет назад.

«Но факт остается фактом: двух Киевов нет. Есть один Киев, и это украинский Киев, и столица Украинского государства, который был с самого начала столицей Древней Руси. Это наша история, наше прошлое, наше настоящее и наше будущее», — резюмировал Кулеба.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Праздники Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба Июль День украинской государственности Война России против Украины

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