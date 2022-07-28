Украина впервые отмечает День украинской государственности: что это за праздник и почему война сделала его особенно значимым 28 июля, 07:29 Президентский указ об учреждении Дня украинской государственности был подписан год назад, в августе 2021-го (Фото:Valentyn Ogirenko / Reuters)

Сегодня, 28 июля 2022 года, Украина впервые отмечает новый государственный праздник — День украинской государственности.

О его основании президент Украины Владимир Зеленский объявил год назад, 24 августа 2021-го, в день празднования 30-летия независимости Украины.



Тогда, выступая с речью на Майдане Незалежности, Зеленский в прямом эфире подписал указ О Дне украинской государственности.

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Этот документ положил начало традиции отмечать новый праздник ежегодно 28 июля — в День Крещения Киевской Руси-Украины. До сих пор именно в этот день Украина чествовала одного из первых своих государственных деятелей — святого равноапостольного Владимира Великого, князя Киевского.

В президентском указе отмечено, что история украинской государственности уходит корнями «к основанию города и расцвету государства во времена князя Киевского Владимира Великого». Именно он, приняв в 988 году христианство, «засвидетельствовал цивилизационный выбор Киевской Руси».

Наследниками Киевского государства тех времен Украина считает:

Галицко-Волынское княжество,

Украинское казачье государство,

Украинскую Народную Республику,

Западноукраинскую Народную Республика,

Украинское Государство,

Карпатскую Украину

современную независимую Украину.

В указе также отмечено, что День украинской государственности Украина отмечает, руководствуясь Актом провозглашения независимости от 24 августа 1991 года, который был одобрен 1 декабря 1991 всенародным голосованием.

В этот день украинское общество также чтит память Тараса Шевченко, Николая Костомарова, Владимира Антоновича, Михаила Драгоманова, Ивана Франко, Леси Украинки, Михаила Грушевского, а также других выдающихся представителей национальной элиты и борцов за государственность и независимость Украины.

«Мы — молодая семья из славной династии Киевской Руси — Украины. Из рода основателей. Рода крестителей. Из храброго рода. Мудрого рода. Казачьего рода. Мы не сироты и не найденыши. Мы потомки могущественной страны, которая была центром Европы, — сказал Зеленский, выступая на Майдане в августе 2021-го по случаю 30-летия независимости. — Здесь начиналось православие, здесь берет начало старославянский язык, правопреемником которого является современный украинский язык. Здесь началась и наша государственность. Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности — в день Крещения Киевской Руси — Украины».

Тогда же, 24 августа 2021 года президент выступил с отдельной речью в Верховной Раде, попросив народных депутатов сделать День украинской государственности выходным. Для этого в парламент был внесен специальный законопроект (№ 5864)

Рада приняла его 31 мая 2022 года. Новый закон предусматривает внесение изменений в ст. 73 Кодекса законов о труде Украины. Она дополнена новым абзацем об учреждении 28 июля Дня украинской государственности как праздничного дня. Закон вступил в силу 9 июня 2022 года.

Является ли выходным День украинской государственности в 2022 году?

Нет. Сейчас в Украине действует режим военного положения. В этот период приостанавливается действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни.

До завершения военного положения все государственные праздники в Украине считаются рабочими днями, в том числе и День украинской государственности.

День украинской государственности во время войны с РФ: почему это важно

За несколько дней до первого для Украины празднования Дня украинской государственности Владимир Зеленский напомнил, почему этот праздник особенно символичен на шестом месяце полномасштабной войны и после восьми лет войны на Донбассе.

По словам президента, этот день доказывает, что «украинцев не сломать», и будет утверждать связь современного поколения со многими предыдущими.

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«Сейчас во многих подвигах наших воинов, в мудрости наших людей в боях, даже просто в разговорах обычных украинцев о происходящем мы можем увидеть, мы можем услышать и понять примеры таких же характеров, но сотни лет назад. Можем увидеть примеры такой же храбрости, такого же отношения к жизни, и, самое главное — отношения к Украине и к врагу, напомнил глава государства. — Только те, кто совершенно не знает правды истории и совершенно не чувствует ее смысла, могли принять решение атаковать нас. После всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетия, украинцы никогда не отдадут свою независимость. И не сломаются изнутри, как это бывало не раз. Не в этот раз!»

Важнейшей национальной задачей для Украины Зеленский назвал необходимость «беречь единство и работать вместе на победу».

«Мы сможем сделать то, что не удавалось сделать ранее предыдущим поколениям. Это касается и нашей защиты в этой войне за независимость, и нашего движения в объединенную Европу, к полноправному членству в ЕС, и нашей способности стать одним из самых современных государств мира. Нет сейчас тех, кто бы в этом сомневался. Есть только те, кто спорит, как этого добиться», — резюмировал Зеленский.

Реакция России на учреждение Дня украинской государственности

Еще в прошлом году, вскоре после объявления об учреждении в Украине нового праздника, глава МИД России Сергей Лавров поспешил назвать инициативу Зеленского «курьезом», а утверждение о том, что украинская государственность зародилась одновременно с крещением Киевской Руси, — «некорректным».

«Они приватизировали День крещения Руси. Может, скоро Зеленский решит, что Новый год отмечать можно только в Украине, потому что другое — это не украинское», — заявил год назад Лавров.

Тогда же ему резко ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат отметил, что ответ Киева Лаврову прост: Украине, в отличие от РФ, «не нужно ничего приватизировать, потому что мы как были на своей земле 1000 лет, так мы так и остаемся на ней».

«Это вы приходите на чужую землю, пытаясь ее присвоить, это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет, и указ президента Украины просто зафиксировал этот факт», — отметил Кулеба.

Он также сказал, что «попытки Москвы как исторической периферии называться центром не новы» и уже происходили сотни лет назад.

«Но факт остается фактом: двух Киевов нет. Есть один Киев, и это украинский Киев, и столица Украинского государства, который был с самого начала столицей Древней Руси. Это наша история, наше прошлое, наше настоящее и наше будущее», — резюмировал Кулеба.

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