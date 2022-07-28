«Мы не наивны». Посол Литвы о вероятности нападения России на его страну и об оружии для «милейшего друга» — Украины. Интервью НВ

28 июля, 10:15
Эксклюзив НВ
На фото — Вальдемарас Сарапинас, чрезвычайный и полномочный Посол Литвы в Украине (Фото:Посольство Литовской Республики в Украине)

На фото — Вальдемарас Сарапинас, чрезвычайный и полномочный Посол Литвы в Украине (Фото:Посольство Литовской Республики в Украине)

Автор: Анна Павленко

Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас рассказывает, как его страна готовится к возможной атаке со стороны России, прогнозирует сроки получения Украиной членства в ЕС и делится своими впечатлениями от Киева во время войны.

Украина и Литва всегда поддерживали дружеские отношения, а с началом полномасштабной войны эти отношения лишь укрепились. Исторический контекст и соседство со страной-агрессором помогают украинцам и литовцам не только лучше понимать друг друга — они вместе противостоят Кремлю. Несмотря на открытые угрозы со стороны Москвы, полученные литовцами после ограничения транзита российских товаров в Калининград, Вильнюс продолжает бескомпромиссно реализовывать европейскую санкционную политику и призывает к дальнейшему расширению перечня ограничений России, в том числе и к отказу от импорта российского газа в ЕС.

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Военная помощь Киеву, оборонная стратегия Вильнюса и его видение евроатлантической интеграции Украины стали темой разговора НВ с Вальдемарасом Сарапинасом, послом Литвы в Украине.

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— В июне в российской госдуме предложили отменить признание независимости Литвы, а позже, после введения Вильнюсом запрета на транзит российских санкционных товаров в Калининград, в России начали обсуждать этот шаг как повод для объявления войны. Как вы оцениваете вероятность того, что россияне перейдут от разговоров к действиям?

— Хочу сначала сказать, что для меня большая честь представлять Литву в Украине. Ваша страна является для нас не только одним из важнейших партнеров, но и самым лучшим и милейшим другом. Литва поддерживала, поддерживает и всегда будет поддерживать вашу, а значит и нашу, борьбу против российской агрессии. В Литве это понимают и разделяют все: как руководители нашего государства, так и обычные граждане. Мы останемся с вами вместе до победы.

Отвечая на первый вопрос, я считаю, что это типичный шаг российской пропаганды. Как выразился министр иностранных дел Литвы, он, видимо, произвел большее впечатление на Запад, чем на саму Литву. Все потому, что мы уже привыкли к российской пропаганде.

Добавлю также, что Литва последовательно отстаивала расширение санкций против России и продолжит это делать. При этом наземный транзит между Калининградом и другими частями России не перерезан, не заблокирован. Транзит пассажиров и неподсанкционных грузов продолжается. Литва не налагала никаких дополнительных односторонних ограничений на транзит. [Европейские же] санкции, на мой взгляд, должны реализоваться, и ни одно решение не должно подрывать уверенность в эффективности санкционной политики ЕС.

— И все же, если российские заявления — не пустые угрозы, и Кремль станет действовать, хотелось бы знать: готовится ли Литва к возможной атаке?

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