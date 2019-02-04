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Германия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Сегодня, 13:02
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ЕРА

Хуан Гуайдо

В понедельник, 4 февраля, Германия признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Об этом сообщает Die Zeit.

По словам канцлера Ангелы Меркель, Николас Мадуро отказался назначить внеочередные выборы, исходя из этого, Берлин в дальнейшем будет взаимодействовать только с Гуайдо.

"Сейчас Гуайдо - это тот человек, с которым мы говорим об этом, и мы ожидаем, что он начнет процесс выборов как можно скорее", - сказала Меркель.

Ранее  временным президентом Венесуэлы Гуайдо признали Великобритания, Франция, Испания, а также Швеция.

23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.

США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой государства.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.

Теги:   Германия Венесуэла Ангела Меркель Хуан Гуайдо

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