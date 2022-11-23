В Берлине опровергли слова Джонсона о том, что Германия до 24 февраля хотела быстрой капитуляции Украины

23 ноября, 20:19
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Борис Джонсон (Фото:Joe Giddens/Pool via REUTERS)

Борис Джонсон (Фото:Joe Giddens/Pool via REUTERS)

Спикер канцлера Германии опроверг слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что до 24 февраля Берлин якобы хотел, чтобы Украина «быстро пала». Об этом сообщает агентство Bloomberg в среду, 23 ноября.

Во время пресс-конференции в Берлине пресс-секретарь Олафа Шольца Штеффен Хебештрайт сказал, что у Джонсона «свои отношения с правдой», и «этот случай — не исключение». На вопрос, назвал бы он Джонсона лжецом, Хебештрайт ответил, что лично участвовал в переговорах с тогдашним премьером Британии за несколько дней до начала полномасштабной войны, и что у того «всегда очень личный подход к истине».

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Уже 26 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ сделает все возможное для помощи Украине и передаст ей противотанковое оружие и ракеты Stinger. До полномасштабной войны РФ против Украины Германия отказывалась от поставок оружия Киеву.

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Ранее Борис Джонсон в интервью CNN Portugal заявил, что позиция некоторых западных стран до начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ сильно отличалась от нынешней, когда страны ЕС оказывают твердую поддержку Украине.

«В какой-то момент немцы считали, что если это произойдет, что станет катастрофой, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, а Украина пала», — сказал экс-премьер Британии и сослался на «экономические причины» для такой позиции.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Великобритания Евросоюз Германия Борис Джонсон Олаф Шольц Война России против Украины

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