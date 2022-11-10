Сдвинуть скалу с места. Как послу Мельнику в Германии пытались заткнуть рот и выставить нацистом — интервью с дипломатом 10 ноября, 18:11 Эксклюзив НВ Федеральный канцлер Олаф Шольц, 10 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Андрей Мельник, дипломат, экс-посол Украины в Германии, рассказал в интервью Радио НВ, как украинские дипломаты добивались от Берлина оружия для ВСУ и «переломили» исторические взгляды немцев.

— Надеюсь, что мы сможем подвести итоги вашей каденции как посла Украины в Германии. Мы понимаем, что власти современной Германии — это такой лощёный истеблишмент сытого общества. И здесь этот истеблишмент должен от чего отказываться ради какой-то Украине.

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Мы понимаем, что вы во время вашей каденции находили болевые точки этого истеблишмента. Можете ли вы рассказать об этом? Какие у них болевые точки? На что именно вы давили?

— Это очень длинная история. Ведь война продолжалась уже не первый год, а восемь лет. И, несмотря на все попытки украинской дипломатии, очень трудно было расшатать не только политическую элиту, но и прежде всего немецкое общество, чтобы они поняли, с чем имела дело Украина, начиная с аннексии Крыма и вторжения россиян на востоке Украины. Поэтому когда на нашу землю пришла эта большая война 24 февраля, нам пришлось изменить стратегию наших коммуникаций и тактику в отношениях с Германией.

Ибо, к сожалению, не было ощущения, что в случае, если бы мы продолжали общаться в такой традиционной форме, очень дипломатично и вежливо, галантно, то не было ощущения, что это принесет хоть какой-то результат, учитывая эти огромные угрозы, перед которыми оказалась Украина. Именно поэтому нам пришлось действительно действовать часто не совсем стандартными методами. И фактически пришлось кричать во весь голос во всех главных немецких СМИ, в самых популярных ток-шоу и на радио, кстати.

Немецкое радио очень популярное СМИ, миллионы людей слушают его эфиры, поэтому не было такой недели, чтобы мы не выходили на радиоэфиры для того, чтобы немцы поняли одну вещь: это не просто какая-то война, которая происходит Бог знает где, это война на истребление Украины, украинского государства, народа. И эта война напрямую касается также наших немецких друзей. И это был, так сказать, главный месседж, который мы пытались донести, что здесь не удастся отстраниться и сделать вид, что это немцев не касается.

И главный инструмент, который мы выбрали, — это апеллирование через все главные влиятельные СМИ влиять через само немецкое общество, через общественность на правительство для того, чтобы заставить и федерального канцлера Олафа Шольца, и его главных министров, прежде всего, это министр обороны, конечно, но и другие министерства в конце-концов начать шевелиться, проснуться от этого летаргического сна, помочь Украине не только на словах, не только введением санкций.

Мы помним, как накануне вторжения 24 февраля единственное, что нам обещали на западе, что «мы подготовили санкции и, не дай Бог, если произойдет эта агрессия, то они будут введены». Все. Больше, по крайней мере, в Германии никто ничего не собирался делать. Оружие было вопросом табу, десятки лет Германия, как вы знаете, — по крайней мере, на словах — на практике было несколько иначе, не направляла вооружение в те регионы или государства, где имели место вооруженные военные конфликты.