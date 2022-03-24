Свои резервы исчерпаны. Германия может закупить оружие для Украины 24 марта, 02:55 Цей матеріал також доступний українською Кристине Ламбрехт (Фото:Michael Kappeler/POOL via REUTERS)

У Бундесвера больше нет оружия, которое можно было бы передать Украине. Однако Германия планирует его закупить.

Об этом сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на заявления министра обороны Германии Кристине Ламбрехта, вице-канцлера и министра экономики Роберта Габека.



В частности, Кристине Ламбрехт заявила, что возможности передачи Украине оружия из резервов Бундесвера уже исчерпаны.

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"И мы изучаем, какие существуют другие варианты", - добавила она.

Однако, она уточняет, если оружие будет закупано у немецких компаний для доставки в Украину, то это будет «не маршрут, проходящий через Минобороны, а скорее маршрут, который будет проходить через Минэкономики, ведь тогда речь идет об экспорте оружия».

Впоследствии такую возможность подтвердил и Роберт Габек.

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