Германия решила массово выдворить российских дипломатов: из Москвы прислали за ними огромный самолет 22 апреля, 17:06 Из Москвы в Берлин прибыл Ил-96−300, чтобы забрать выдворенных российских дипломатов (Фото:ТАСС / DW / Telegram)

Власти Германии приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств из страны. Россия в ответ высылает немецких дипломатов.

О таком решении спикер МИД РФ Мария Захарова объявила в субботу, 22 апреля.

В МИД РФ заявили, что приняли решение о «зеркальной» высылке из страны немецких дипломатов, а также о существенном ограничении максимального количества сотрудников немецких дипломатических представительств.

Видео дня

В Москве назвали действия Берлина «враждебными».

О своих решениях россияне официально уведомили посла ФРГ Гезу фон Гайра во время беседы в МИД России еще 5 апреля 2023 года.

Но из сообщения МИД РФ не было понятно, выехали ли уже российские дипломаты.

По данным российского госагентства РИА Новости, количество высланных из Берлина российских дипломатов составляет более 20 человек. МИД РФ также объявил о высылке более 20 немецких дипломатов из России.

DW пишет, что сегодня утром из Москвы в Берлин на несколько часов прилетел российский самолет Ил-96−300, занимающийся перевозкой высших должностных лиц. Самолет приземлился в Берлине несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Борт имел специальное дипломатическое разрешение.

Вскоре в МИД Германии подтвердили журналистам DW, что спецрейс Ил-96−300 из Москвы в Берлин касался дипломатов РФ.

В конце марта Focus сообщал, что Германия собирается выслать более 30 российских дипломатов в связи с тем, что они занимаются вербовкой немецких информаторов.

