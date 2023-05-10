Экс-канцлер Герхард Шредер 9 мая посетил вечеринку в посольстве РФ в Берлине 10 мая, 21:33 Герхард Шредер в посольстве (Фото:Bild/Telegram)

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер оказался в центре нового скандала из-за близких связей с Кремлем. 9 мая он посетил праздничную вечеринку в посольстве РФ в Берлине.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

На фотографиях с мероприятия, Шредера и его жену можно увидеть в кругу гостей, среди которых были бывший генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии (во времена ГДР) Эгон Кренц, а также лидеры крайне правой партии Альтернатива для Германии и крайне левой партии Линке, которые выступают за снятие с России санкций.

Видео дня

Фото: Bild/Telegram

Западные послы не посетили мероприятие в знак протеста против российского вторжения в Украину.

Шредер руководил советом директоров Роснефти с 2007 года и оставил этот пост в мае 2022 года.

Он заявлял, что не жалеет о своей позиции по отношению к России и не собирается дистанцироваться от российского диктатора Владимира Путина.