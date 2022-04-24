Экс-канцлер Германии Шредер не жалеет о своей позиции по отношению к России. От Путина дистанцироваться не планирует 24 апреля, 13:12 Цей матеріал також доступний українською Герхард Шредер (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Экс-канцлер Германии и глава совета директоров Роснефти Герхард Шредер не обвиняет себя в близости с РФ и не планирует дистанцироваться от диктатора Владимира Путина.



Война России против Украины — главные события 24 апреля

Об этом он заявил в интервью The New York Times.

Шредера подвергли резкой критике в собственной партии за то, что он не дистанцировался от главы Кремля после полномасштабного российского вторжения в Украину. Канцлер Олаф Шольц требовал от своего предшественника сложить все полномочия в компаниях РФ, но тот отказался. Тогда из его офисов начали увольняться сотрудники.

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«Я не собираюсь признавать свою вину», — заявил Шредер. Как пишет NYT, он высмеял мнение о том, что сейчас лично отдаляется от Путина, которого считает другом.

На вопрос о зверствах российских оккупантов в Буче Шредер ответил, что «это должны расследовать», однако, по его мнению, «эти приказы поступили не от Путина, а от низшей инстанции». Экс-канцлер назвал развязанную Россией войну против Украины ошибкой, но убежден: если станет отмежевываться, то потеряет доверие единственного человека, который может ее закончить, — Путина.

Также Шредер заявил, что массивные экономические санкции против Москвы не продержатся долго, а такая страна как Россия «не может быть изолирована» длительное время ни политически, ни экономически.

После полномасштабного вторжения РФ таблоид Bild сообщил, что лоббист России Шредер несколько часов разговаривал с Путиным и украинской делегацией во главе с нардепом Рустемом Умеровым о прекращении войны. По мнению Шредера, к нападению России на Украину привел «политический провал». Он не верил в возможность вторжения и заявлял, что НАТО должен сделать невозможным членство Украины в ближайшем будущем.

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