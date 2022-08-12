«Так очевидно на зарплате у Путина». Немцам стыдно за Шредера — посол Германии 12 августа, 19:47 Герхард Шредер (Фото:Dirk Vorderstraße/Flickr.com)

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сказала, что немцам стыдно за пророссийскую позицию бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

В интервью Укринформу, опубликованному в пятницу, 1 августа, Фельдгузен сообщила, что большинство немцев поддерживают Украину, поэтому высказывания Шредера возмутили многих людей в Германии.



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«Уже давно очевидно, кто ему платит. Его партия начала процесс исключения Шредера из своих рядов, они еще не успели этого сделать, но это не конец этой истории. Шредер так явно работает на зарплате у Путина, что чем больше он говорит, тем меньше люди понимают, зачем он это делает, потому что нам действительно за это стыдно», — сказала она.

По словам посла, начало полномасштабного вторжения России в Украину «навсегда изменило отношение немцев к России». Комментируя инициативу немецких интеллектуалов, которые через открытые письма призывали канцлера Олафа Шольца не поставлять тяжелое вооружение в Украину и вести переговоры с агрессором, Фельдгузен сказала, что таких меньшинство.

"…Это не изменит общей позиции и нашего общества, которое действительно показало, насколько стремилось помочь Украине, и нашего правительства, которое, в отличие от других европейских правительств, очень устойчиво и имеет значительное большинство в парламенте. Так что я не вижу возможности изменения нашей позиции", — добавила дипломат.

3 августа бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который недавно ездил в Москву, заявил, что российский диктатор Владимир Путин «хочет переговоров» с Украиной. Шредер руководил советом директоров Роснефти с 2007 года и оставил этот пост в мае 2022 года. Он заявлял, что не жалеет о своей позиции по отношению к России и не собирается дистанцироваться от Путина.

Президент Владимир Зеленский после этого назвал отвратительным то, что бывшие лидеры стран с европейскими ценностями работают на Россию, которая против этих ценностей воюет.

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«Если бы Россия действительно реально хотела окончания войны, она бы не стягивала сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей», — подчеркнул глава государства.



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