Румыния присоединилась к гарантиям безопасности для Украины, предложенным странами G7 25 июля, 11:48 Румыния (Фото:Jesús Gorriti / Flickr)

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску провела телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в котором сообщила о решении Румынии присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, предложенным странами G7 на саммите.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Румынии.

Глава МИД Румынии также обсудила с Блинкеном последние события в Черном море, в частности последствия решения России приостановить участие в зерновой сделке.

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Кроме того, они осудили атаки РФ на гражданское население и речную и морскую инфраструктуру Украины, а также «циничный способ, которым Российская Федерация влияет на глобальную продовольственную безопасность».

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что к совместной декларации по поддержке Украины, которая была согласована G7, присоединилось десять стран.



По словам Ермака, к гарантиям безопасности, предложенным странами G7 присоединились Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Чехия, Финляндия, Исландия, Бельгия и Португалия.

Декларация G7 о поддержке Украины: главное

12 июля, лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

В тексте документа сказано, что лидеры Большой семерки подтвердили приверженность свободной, независимой, демократической и суверенной Украине в рамках ее международно признанных границ и подчеркнули, что безопасность Украины — неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона. Они пообещали поддерживать Украину в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется.

Каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными двусторонними обязательствами по безопасности для:

усиление ВСУ ( поставки современной военной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами и т. д. );

поставки современной военной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами ); укрепление экономической стабильности Украины ( энергетическая безопасность, восстановление Украины, условия для ее экономического процветания);

энергетическая безопасность, восстановление Украины, условия для ее экономического процветания); техническая и финансовая поддержка, в частности для того, чтобы Украина продолжала реформы.

Лидеры G7 обязались в случае возможного нападения России в будущем немедленно начать консультации с Украиной и обеспечить ей быструю и постоянную помощь. Они также пообещали дальше привлекать Россию к ответственности, в частности путем введения новых санкций, экспортного контроля и наказания виновных в военных преступлениях и других зверствах.

Лидеры Большой семерки также поддержали необходимость создать международный механизм для возмещения ущерба от российской агрессии.

Украина взамен обязалась:

повысить прозрачность и подотчетность в отношении помощи партнеров;

продолжать антикоррупционную, правоохранительную, судебную реформы, реформу корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, продвигать оборонные реформы, укреплять демократический гражданский контроль над ВСУ, повышать прозрачность в оборонных учреждениях и промышленности.

К декларации в любое время могут присоединиться другие страны.



Ранее президент Владимир Зеленский, который принимает участие в саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля, заявил, что гарантии стран G7 могут стать «зонтиком безопасности» для Украины.