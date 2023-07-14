К гарантиям безопасности G7 для Украины присоединилось десять стран — Ермак 14 июля, 15:18 Лидеры G7 представляют декларацию о поддержке Украины, Вильнюс, 12 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Кевин Ламарк)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что к совместной декларации по поддержке Украины, которая была согласована G7, присоединилось еще десять стран.

Об этом говорится в заметке Ермака в Telegram.

По словам Ермака, к гарантиям безопасности, предложенным странами G7 присоединились Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Чехия, Финляндия, Исландия, Бельгия и Португалия.

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В среду, 12 июля, лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Ермак заявил, что сама декларация является общим рамочным документом, а следующим шагом должна стать система двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами.

Декларация G7 о поддержке Украины: главное

В тексте документа сказано, что лидеры Большой семерки подтвердили приверженность свободной, независимой, демократической и суверенной Украине в рамках ее международно признанных границ и подчеркнули, что безопасность Украины — неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона. Они пообещали поддерживать Украину в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется.

Каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными двусторонними обязательствами по безопасности для:

усиление ВСУ (поставки современной военной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами и т. д. );

укрепление экономической стабильности Украины (энергетическая безопасность, восстановление Украины, условия для ее экономического процветания);

техническая и финансовая поддержка, в частности для того, чтобы Украина продолжала реформы.

усиление ВСУ (поставки современной военной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами и т. д. );

укрепление экономической стабильности Украины (энергетическая безопасность, восстановление Украины, условия для ее экономического процветания);

техническая и финансовая поддержка, в частности для того, чтобы Украина продолжала реформы.

Лидеры G7 обязались в случае возможного нападения России в будущем немедленно начать консультации с Украиной и обеспечить ей быструю и постоянную помощь. Они также пообещали дальше привлекать Россию к ответственности, в частности путем введения новых санкций, экспортного контроля и наказания виновных в военных преступлениях и других зверствах.

Лидеры Большой семерки также поддержали необходимость создать международный механизм для возмещения ущерба от российской агрессии.

Украина взамен обязалась:

повысить прозрачность и подотчетность в отношении помощи партнеров;

продолжать антикоррупционную, правоохранительную, судебную реформы, реформу корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, продвигать оборонные реформы, укреплять демократический гражданский контроль над ВСУ, повышать прозрачность в оборонных учреждениях и промышленности. К декларации в любое время могут присоединиться другие страны. Ранее президент Владимир Зеленский, который участвует в саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля, заявил, что гарантии стран G7 могут стать «зонтиком безопасности» для Украины.

повысить прозрачность и подотчетность в отношении помощи партнеров;

продолжать антикоррупционную, правоохранительную, судебную реформы, реформу корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, продвигать оборонные реформы, укреплять демократический гражданский контроль над ВСУ, повышать прозрачность в оборонных учреждениях и промышленности.

К декларации в любое время могут присоединиться другие страны.

Ранее президент Владимир Зеленский, который принимает участие в саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля, заявил, что гарантии стран G7 могут стать «зонтиком безопасности» для Украины.