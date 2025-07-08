Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует осуществить свой первый визит в Китай в конце этого года. Ожидается, что его будет сопровождать делегация ведущих представителей немецкого бизнеса, сообщает агентство Reuters .

Поездка может состояться уже в октябре, однако точная дата еще не утверждена, а детали остаются открытыми для изменений.

По данным источника агентства, визит будет иметь символический вес для укрепления немецко-китайских отношений, которые находятся под давлением из-за напряженности в торговле между Китаем и США.

Китайские компании, в свою очередь, рассматривают возможность расширения инвестиций в Германию, и поездка канцлера может стать шагом к восстановлению диалога после предыдущего охлаждения контактов с Берлином.

Несмотря на запланированный визит, Мерц пока придерживается сдержанной и осторожной риторики в отношении Китая, избегая открытой конфронтации. В начале года он публично выразил обеспокоенность сближением Пекина с Москвой и заявил о намерениях сократить экономическую зависимость Германии от КНР.

Канцелярия Мерца отказалась комментировать информацию, а Министерство иностранных дел Китая на запрос не ответило.

8 июля МИД Германии заявил, что Китай нанес лазерную атаку по немецкому самолету, который участвует в операции Aspides в Красном море.

«Китайские военные устроили лазерный огонь по немецкому самолету в рамках операции ЕС Aspides», — говорилось в сообщении.