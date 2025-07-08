Германия обвинила Китай в лазерной атаке на ее самолет в Красном море

МИД Германии обвиняет Китай в лазерной атаке по немецкому самолету, который участвует в операции Aspides в Красном море.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Германии в соцсети Х.

«Китайские военные устроили лазерный огонь по немецкому самолету в рамках операции ЕС Aspides», — говорится в сообщении.

Реклама

МИД подчеркнул, что опасность для немецкого персонала и вмешательство в миссию неприемлемы.

«Посла Китая сегодня вызвали в Министерство иностранных дел», — добавили в немецком министерстве.

Миссия Aspides была запущена в феврале с целью защиты ключевых морских торговых маршрутов от атак беспилотных аппаратов и ракет, запущенных хуситами из Йемена, чтобы отомстить за военные действия Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

6 июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Китай может попытаться убедить Россию совершить нападение на территорию НАТО.