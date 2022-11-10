Франция в ближайшие недели передаст Украине еще шесть гаубиц Caesar

10 ноября, 03:36
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САУ Caesar (Фото:commons.wikimedia.org)

САУ Caesar (Фото:commons.wikimedia.org)

Франция планирует передать Украине еще шесть гаубиц Caesar. Военная помощь должна прибыть в ближайшие недели.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекарню в эфире LCI.

Это вооружение, которые президент Эммануэль Макрон обещал отправить Украине в рамках военной помощи.

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«Мы доставим их в ближайшие недели. Пока что мы поставили другие виды артиллерии предыдущего поколения — гаубицы TRF1», — сказал Лекорню.

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По его словам, Париж выполнит свое обещание, которое заключалось в отправке Украине 24 гаубиц Caesar.

Он также подчеркнул, что военная поддержка Украине не делает Францию частью конфликта.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Франция Военная помощь Война в Украине Гаубицы Эммануэль Макрон Война России против Украины

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