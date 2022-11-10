Франция в ближайшие недели передаст Украине еще шесть гаубиц Caesar
САУ Caesar (Фото:commons.wikimedia.org)
Франция планирует передать Украине еще шесть гаубиц Caesar. Военная помощь должна прибыть в ближайшие недели.
Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекарню в эфире LCI.
Это вооружение, которые президент Эммануэль Макрон обещал отправить Украине в рамках военной помощи.
«Мы доставим их в ближайшие недели. Пока что мы поставили другие виды артиллерии предыдущего поколения — гаубицы TRF1», — сказал Лекорню.
По его словам, Париж выполнит свое обещание, которое заключалось в отправке Украине 24 гаубиц Caesar.
Он также подчеркнул, что военная поддержка Украине не делает Францию частью конфликта.