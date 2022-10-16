Франция передаст Украине системы ПВО Crotale — министр обороны 16 октября, 16:49 ЗРК Crotale, которые Франция передаст Украине (Фото:defense.gouv.fr)

Франция передаст Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Crotale, заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.

"Они [ЗРК Crotale] будут особенно полезны в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками", - приводит агентство Associated Press слова министра.

Он напомнил, что у Франции 12 батарей этих ПВО, но не уточнил, сколько из них направят Украине. Лекарню сказал, что выбывшие из состава французских вооруженных сил ЗРК Crotale заменят на более современные системы ПВО Mamba.

Видео дня

Министр отметил, что согласно планам Украина сможет развернуть батареи Crotale через два месяца, в течение которых украинские военные научатся их использовать.

Лекорню добавил, что сейчас также ведутся дискуссии по поставкам Украине еще шести САУ CAESAR в дополнение к уже поставленным 18 единицам. Кроме того, Париж изучает украинский запрос на поставку ракет для ударов по наземным целям. Министр объяснил, что французские военные ранее разместили заказы на новые установки CAESAR вместо переданных Украине.

Ранее о поставках Украине систем Crotale писали СМИ.

После массированной ракетной атаки РФ по Украине 10 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж в ближайшие недели поставит Киеву радары и системы ПВО, которые в частности помогут отбивать атаки российских беспилотников. Президент Франции тогда не уточнял, какой тип оружия будет передан Киеву.

ЗРК Crotale разработан французской фирмой Thomson-CSF/Matra и предназначен для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот.

Существует два варианта базирования: движущийся наземный и корабельный вариант. Приняты на вооружение Франции, Финляндии, Греции, Нидерландов. Дальность поражения: 500−10 000 м; высота поражения: до 6000 м.