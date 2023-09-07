Франция передала Украине более 150 дронов от компании Delair 7 сентября, 07:45 Украинский военный управляет дроном в Запорожской области, 17 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Правительство Франции закупило у компании Delair более 150 дронов для ВСУ. Их уже передали Украине.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Модели беспилотников выбирала Украина, но какие именно — не уточняет. Их закупку профинансировал Париж.

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Компания Delair — один из ведущих мировых производителей дронов и создает их для армии Франции. Среди беспилотников — DT46, DT26 Line и UX11.

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Украина уже получила от Франции все обещанные в рамках первой партии дальнобойные крылатые ракеты SCALP. Посол Украины в Париже Вадим Омельченко уверяет, что Франция быстро обрабатывает принятые по вооружению решения, а эти ракеты будут передавать и в дальнейшем.

