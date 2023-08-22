Франция передала Украине всю первую партию ракет SCALP. Посол заявил, что будет еще 22 августа, 12:22 Ракета SCALP (Фото:AeroTime)

Украина получила от Франции все обещанные в рамках первой партии дальнобойные крылатые ракеты SCALP. Их будут передавать и дальше.

Об этом посол Украины во Франции Вадим Омельченко рассказал в интервью Lb.ua.

«Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. SCALP будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок — их ритм, а здесь у французов все очень неплохо», — заявил он.

Видео дня

Дипломат уверяет: если президент Владимир Зеленский или его французский коллега Эммануэль Макрон говорят о принятых Парижем решениях по какому-то вооружению, то «оно уже в Украине и уже работает на фронте».

Комментируя возможные поставки новых батарей французско-итальянского SAMP/T, Омельченко заявил, что этот вопрос на постоянном контроле руководства обеих стран, министров обороны и глав Генштаба.

«Думаю, у нас хорошие перспективы. Все стороны понимают, что эти системы Украине нужно поставить как можно скорее», — добавил он.

По данным СМИ, часть ракет SCALP Киев получил в июле и пообещал Франции не бить ими по территории России.

SCALP — аналог ракет Storm Shadow, которые Украине уже передала Великобритания. Это франко-британская авиационная крылатая ракета класса «воздух — земля» производства компании MBDA. Вес ее боевой части — 450 кг. Она способна поражать цели на дистанции более 250 км.



Инфографика: NV