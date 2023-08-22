Франция передала Украине всю первую партию ракет SCALP. Посол заявил, что будет еще

22 августа, 12:22
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Ракета SCALP (Фото:AeroTime)

Ракета SCALP (Фото:AeroTime)

Украина получила от Франции все обещанные в рамках первой партии дальнобойные крылатые ракеты SCALP. Их будут передавать и дальше.

Об этом посол Украины во Франции Вадим Омельченко рассказал в интервью Lb.ua.

«Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. SCALP будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок — их ритм, а здесь у французов все очень неплохо», — заявил он.

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Дипломат уверяет: если президент Владимир Зеленский или его французский коллега Эммануэль Макрон говорят о принятых Парижем решениях по какому-то вооружению, то «оно уже в Украине и уже работает на фронте».

Комментируя возможные поставки новых батарей французско-итальянского SAMP/T, Омельченко заявил, что этот вопрос на постоянном контроле руководства обеих стран, министров обороны и глав Генштаба.

«Думаю, у нас хорошие перспективы. Все стороны понимают, что эти системы Украине нужно поставить как можно скорее», — добавил он.

По данным СМИ, часть ракет SCALP Киев получил в июле и пообещал Франции не бить ими по территории России.

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SCALP — аналог ракет Storm Shadow, которые Украине уже передала Великобритания. Это франко-британская авиационная крылатая ракета класса «воздух — земля» производства компании MBDA. Вес ее боевой части — 450 кг. Она способна поражать цели на дистанции более 250 км.

Инфографика: NV
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Оружие Франция Война России против Украины SCALP ракеты

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