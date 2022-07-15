«Даже не предлагайте!» Идея финляндизации Украины является оскорблением — экс-премьер Финляндии 15 июля, 14:30 Александр Стубб (Фото:Alexander Stubb / Facebook)

Концепция финляндизации Украины, предложенная минувшей зимой на фоне российской агрессии, направлена не на умиротворение Москвы, а на подчинение ей внутренней и внешней политики таким же образом, как произошло с Финляндией в годы холодной войны. Об этом Александр Стубб, премьер-министр Финляндии (2014—2015), директор и профессор Школы транснационального управления Института Европейского университета, сказал слушателям Киевской школы экономики (КШЭ).



Отвечая на вопрос ведущего во время лекции, состоявшейся при поддержке Киевской школы экономики и Ukrainian Global University в рамках проекта #GlobalMinds4Ukraine, Стубб напомнил, что концепция умиротворения России, известная как финляндизация, была изобретена в 1960-х годах. Она служила "инструкцией" для финнов о том, как выжить рядом с крупным агрессивным соседом.

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По словам политика, это означало не менее трех весомых уступок суверенитета.

Во-первых, Финляндия была лишена возможности установить тот тип международных отношений или внешней политики, к которому стремилась. «Мы не могли присоединиться к институтам, в которых хотели быть. Европейская ассоциация свободной торговли является хорошим примером. Мы не могли присоединиться к ней, потому что СССР не разрешал нам этого сделать. После долгих размышлений мы подписали специальное соглашение между Финляндией и ЕАСТ. Это было воплощением усилий Урхо Кекконена, который был президентом 24 года. После принятия решения он пил двое суток подряд. Ему было так тяжело это сделать. Вам это звучит знакомо? Россия также не хочет, чтобы вы вступали в НАТО и ЕС», — сказал лектор.

Во-вторых, существовали ограничения свободы слова.

В-третьих, СССР контролировал внутреннюю политику Финляндии. «Президент Кекконен находился в должности 24 года, потому что он обеспечивал безопасность и добрые, мирные отношения с Советским Союзом под его руководством. Иногда политиков выбирали именно по этому признаку. К примеру, партия, к которой я присоединился в 2004 году (Национальная коалиция — ред.), оставалась вне правительства с 1944 по 1989 год. Причина была проста. Она была слишком прозападно ориентированной и антисоветской. Это сужало поле для маневра, свободы действий и взаимодействия. Это то, что Россия желает сделать с вами. Это то, что Советский Союз хотел сделать с нами», — отметил Стубб.

Люди, которые сегодня хотят сохранить лицо диктатора Владимира Путина или считают, что Украина должна поступиться суверенитетом или территорией, — те же самые, кто говорил о финляндизации до вторжения, сказал он.

«Даже не предлагайте финляндизацию Украине! Это просто оскорбление!» — резюмировал экс-премьер.

Материал опубликован в рамках информационного партнерства НВ и КШЭ.

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