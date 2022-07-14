Конец однополярного мира. Из-за событий в Украине единого центра силы на планете больше не будет — выступление экс-премьера Финляндии в КШЭ 14 июля, 17:34 В 2014—2015 годах Стубб возглавлял правительство Финляндии (Фото:Alexander Stubb / Facebook)

В истории раз в несколько десятилетий случаются моменты, когда происходит нечто значимое в жизни человечества. Последним таким существенным эпизодом был крах Советского Союза и завершение холодной войны, и вот ныне трагические события в Украине окончательно знаменуют создание многополярного мира, идущего на смену однополярному, где США играли роль единого центра силы. Об этом в своей публичной лекции заявил Александр Стубб, премьер-министр Финляндии (2014—2015), директор и профессор Школы транснационального управления Института Европейского университета.



НВ представляет ключевые тезисы лекции, состоявшейся при поддержке Киевской школы экономики (КШЭ) и Ukrainian Global University (UGU) в рамках проекта #GlobalMinds4Ukraine.

1945—1989. Два центра силы

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Ключевыми основами мироустройства времен холодной войны являлись биполярность и идеологичность. Между Советским Союзом (в который входила Украина) с сателлитами и Соединенными Штатами и их союзниками было настоящее идеологическое системное соперничество, сочетанное с сильным сдерживанием из-за наличия ядерного оружия. Существовал баланс сил, который ни одна из сторон не хотела нарушать, напоминает Стубб.

Когда советская система потерпела поражение, мир превратился в однополярный, управляемый сверхдержавой США. Идеологии отошли на задний план, уступив место идентичности.

«Когда я начал учиться в 1989 году, было такое ощущение, будто настал конец истории. Фрэнсис Фукуяма и многие из нас верили, что борьба между идеологиями закончилась и победила одна идеология. Эта идеология стояла на трех принципах: либеральной демократии, социальной рыночной экономике и глобализации. Мы также верили, что есть вещи, которые нас объединяют и гарантируют вечный мир между национальными государствами. Чем больше вы были взаимосвязаны, чем больше вы торговали с другими, тем больше была ваша зависимость от цепочки ценности. И чем больше было путешествий и образования за рубежом, тем больше было связей и тем меньше конфликтов. В этом и была идея», — сказал политик.

1989—2022. Как мир перестал быть однополярным

Впрочем, конец истории не наступил. В «межвоенном» периоде с 1989 по 2022 год, по мнению эксперта, можно выделить четыре четкие фазы, характеризовавшие приближение новой эры.

1) 11 сентября 2001 года. «Первый раз мы поняли, что в этом мире есть места, организации, если не целые страны, не принимающие либеральный мировой порядок, каким мы его видим. Это было символическое нападение на башни-близнецы со стороны террористической организации, которую возглавил Усама бен Ладен. Это был момент, когда люди стали понимать, что идея свободы, демократии, глобализации и либеральных ценностей натолкнулась на сопротивление», — отметил финский экс-премьер.

2) Глобальный финансовый кризис 2008 года. Начавшись в США как ипотечный кризис, он перекинулся на Европу, вызвав рецессию и проблемы ликвидности. «Я работал в правительстве с 2008 по 2016 год как министр иностранных дел, торговли, финансов, и, наконец, как премьер-министр, наблюдая за развитием этого кризиса. Финансовые рынки недостаточно саморегулируются, чтобы справиться с большими шоками. Нужно больше привлекать государства и регулирование», — заключил Стубб.

Тогда же Россия развязала войну в Грузии. «Как глава ОБСЕ я выступал посредником мира в Тбилиси и Москве, подписав соглашение о прекращении огня, которое в конечном итоге привело к созданию двух замороженных конфликтов: в Южной Осетии и в Абхазии. Это был момент, когда мы должны были начать понимать, что еще не конец истории», — вспоминает он.

3) 2016 год. Brexit и победа Дональда Трампа на выборах президента США. «Это был конец эры либерального мирового порядка», — констатирует лектор. Еще до этих событий Европа отказалась от тотальной либерализации рынка, вернув в экономику многие элементы государственного контроля. Еще большее влияние правого спектра в экономической политике ощущалось в государствах бывшего СССР.

Приход Трампа к власти символизировал конец эры либерального мирового порядка, считает Стубб / Фото: Donald J. Trump / Facebook

«Потом пришел Дональд Трамп и нарушил цепочки ценности. Для его поклонников Brexit — это лишение ужасных глобалистов и капиталистов контроля за миром. Затем начался COVID-19, ставший большим ударом по системе цепочек ценности. Теперь, с войной в Украине, мы понимаем, что различные цепи поставок очень уязвимы для внешних потрясений», — говорит Стубб.

4) Вторжение России в Украину. Кульминационная точка, фиксирующая изменение мирового порядка.

2022—… Диспорядок в холмистом мире

«Мы наблюдаем войну на границах Европы со стороны агрессивной, ревизионистской, империалистической России, занимающейся разделом на сферы влияния, запугиванием, аннексиями и нарушением международного права. Мир стал многополярным. Все гораздо сложнее, чем было раньше. Поэтому я называю это эпохой „диспорядка“ [disorder]. Это не обязательно означает, что мир станет хуже, но он будет сложнее», — отметил политик.

США очевидно перестали быть единственным центром влияния, но мир не становится биполярным, как прежде; он децентрализован, гибок, неровен — автор лекции характеризует его как «холмистый».

«Хотя это многополярный мир, в нем будут существовать мощные полюса, например, Китай и все, что вокруг него. Будет еще один сильный полюс, каким являются Соединенные Штаты и все, что вокруг них. И еще один сильный полюс вокруг Европейского Союза. Следующими по значимости будут крупные страны: Индия, Нигерия, Южная Африка, Корея, Япония и Бразилия, пытающиеся найти разные пути решения проблем. Я не думаю, что кто-то будет доминировать в этом новом мировом диспорядке. Сам термин свидетельствует о большом беспорядке. Не будет существовать единый центр силы», — прогнозирует Стубб.

Впрочем, по его словам, даже в таком мире должны существовать правила. Действия РФ в Украине нарушают все принципы мировой безопасности, провоцируя анархию и хаос.

«Мы чрезмерно рационализируем прошлое, слишком драматизируем настоящее и недооцениваем будущее. Раньше была холодная война. Она была биполярной и идеологической. Каков был период после нее? Он был однополярным и основывался на идентичности. Каким будет мир после войны в Украине, когда бы она ни кончилась? Он будет многополярным, сочетанием идеологии и идентичности, где маятник сил продолжит колебаться», — резюмировал лектор.

Материал опубликован в рамках информационного партнерства НВ и КШЭ.

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