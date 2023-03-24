Эстония высылает российского дипломата из-за активного участия в подрыве безопасности

24 марта, 21:10
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Флаг Эстонии (Фото:Aleksander Trunov / Pixabay)

Флаг Эстонии (Фото:Aleksander Trunov / Pixabay)

Министерство иностранных дел Эстонии объявило российского дипломата нежелательным лицом и требует от него покинуть страну в течение пяти дней.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на МИД страны.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, выслать из страны решили Александра Савинова, работавшего консулом в российском посольстве.

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В МИД объяснили, что дипломат принимал прямое активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространял пропаганду, которая оправдывает военные действия России и раскалывает эстонское общество.

В ведомстве подчеркнули, что работник посольства нарушил Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, и теперь должен покинуть Эстонию до 29 марта.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Российская агрессия Эстония Война России против Украины

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