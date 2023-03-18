«Подрывает доверие к организации». Эстония требует исключить россиян из числа работников Совета Европы

18 марта, 20:42
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Урмас Рейнсал (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Урмас Рейнсал (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

В субботу, 18 марта, власти Эстонии обнародовали заявление с требованием исключения россиян из числа сотрудников Совета Европы.

Об этом написал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсал в Twitter.

«Учитывая продолжающуюся агрессивную войну России против Украины и полное игнорирование Россией международного права, неприемлемо, чтобы граждане России продолжали работать в Совете Европы», — говорится в письме.

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Официальное письмо было адресовано генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и председателю Комитета министров Совета Европы Тордису Колбруну Рейкфьорду Гилфадоттиру.

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Рейнсал также отметил, что факт присутствия граждан РФ в Совете Европы «дискредитирует организацию, созданную для защиты и укрепления прав человека, демократии и верховенства права в Европе».

Также нельзя недооценивать риски внешнего давления на сотрудников. Поэтому необходимы дальнейшие шаги, чтобы сохранить доверие к Совету Европы», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/UrmasReinsalu/status/1636998985243144193

Ранее представитель Эстонии в ООН Рейн Таммсаар заявлял, что работа Совета безопасности ООН по Украине практически парализована из-за права вето России, однако реформа этого органа могла бы дать ему новую жизнь.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Россия Совет Европы Эстония Война России против Украины

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