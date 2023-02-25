РФ парализует работу. Постпред Эстонии в ООН заявил о необходимости реформировать Совет безопасности 25 февраля, 23:02 Рейн Таммсаар (Фото:Estonia in UN / Twitter)

Работа Совета безопасности ООН по Украине практически парализована из-за права вето России, однако реформа этого органа могла бы дать ему новую жизнь, заявил представитель Эстонии в ООН Рейн Таммсаар.

Об этом пишет ERR.

«Понятно, что если это (блокировка работы — ред.) будет продолжаться, конфликты могут разрастаться, а один из важнейших органов всемирной организации не сможет их разрешить», — сказал дипломат.

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Он добавил, что идея исключения России из Совбеза сейчас звучит достаточно громко, но «практические шаги, как это можно было бы сделать, пока не просматриваются».

«То, что мы пытаемся сделать, это обеспечить политическую изоляцию России в разных международных организациях, но в первую очередь в ООН», – сказал Таммсаар.

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Ранее представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство разработало детальную аргументированную позицию о нелегитимности пребывания России в ООН, в частности в Совбезе. Он напомнил, что в декабре 1991 года российская делегация без уставных оснований узурпировала в Совбезе кресло СССР, который прекратил свое существование.