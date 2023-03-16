Эстония и Литва одобрили новые пакеты военной помощи для Украины: что в них вошло 16 марта, 17:17 Эстония передаст Украине военную помощь (Фото:chris_robert/Unsplash)

Эстония направит в Украину новый пакет военной помощи, который будет включать снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений.

Такое решение министра обороны страны Ханно Певкура поддержало правительство, пишет ERR.

Певкур пояснил, что Эстония присоединяется к инициативе Евросоюза касательно закупки артиллерийских снарядов, но также нужно продолжать отправлять более мелкие и целенаправленные пакеты помощи.

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Отмечается, что Таллинн передаст Киеву полуавтоматические винтовки, снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, патрульные катера и тепловизоры.

Также передадут медицинское оборудование.

Общая стоимость военной помощи составляет 494 300 евро. Пожертвование оборудования не влияет на возможности Сил обороны.

Эстония поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России. За год большой войны страна уже предоставила украинской армии военную помощь на сумму почти 400 млн евро, или более 1% ВВП.

Литва также передает Украине новый пакет военной помощи. По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, в нем будут 155-мм боеприпасы, транспорт и военные пайки.

Он отметил, что общая стоимость военной поддержки, которую Литва оказывает Украине, скоро достигнет 450 миллионов евро.

26 февраля Певкур прибыл в Украину, где встретился с министром обороны Алексеем Резниковым. Он также объявил об очередном пакете военной помощи, который будет передан Силам специальных операций.