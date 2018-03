ЕС объявляет войну фейковым новостям

Евросоюз начинает масштабную кампанию по борьбе с фейковыми новостями и дезинформацией. Комиссар ЕС по цифровой экономике Мария Габриэль презентовала доклад Многомерный подход к дезинформации, в котором предложены конкретные меры для противостояния заведомо неправдивой информации в СМИ и соцсетях.

Над докладом, обнародованным 12 марта, работали 39 специалистов в сфере медиа, среди которых известные журналисты, профессора вузов, представители Twitter, Google и Facebook. Документ стал ответом на распоряжение председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о необходимости защитить граждан ЕС от нарастающего потока фейковых новостей, главным инструментом распространения которых остаются соцсети и другие онлайн-платформы.

Базовые рекомендации, озвученные в докладе, предлагается прописать более детально до конца года и внедрять уже с начала 2019-го - в преддверии выборов в Европарламент, которые состоятся в том же году.

Что предлагают сделать

Расширить термин

По мнению авторов доклада, словосочетание "фейковые новости" перестало отражать весь масштаб проблемы, более того - им нередко злоупотребляют политики. Поэтому эксперты предлагают признать одной из угроз демократии в ЕС дезинформацию – то есть "все формы неправдивой, неточной или вводящей в заблуждение информации, которую создали, обнародовали и продвигают с целью прибыли или намеренного причинения вреда обществу".

Усилить роль фактчекинговых организаций

Предлагается увеличить финансовую поддержку независимых организацией, которые занимаются проверкой фактов ("фактчекинг"), медиакритикой и повышением медиаграмотности. Конечной целью, как отмечено в докладе, должно стать создание открытого фактчекингового рынка, "который бы позволил избежать монополии на правду".

Кроме того, экспертная группа настоятельно рекомендует более щедро финансировать исследования в сфере медиа инноваций, призванных противостоять фейковым новостям. Среди таких новшеств названы фактчекинговые инструменты в медиа, соответствующие разработки в области искусственного интеллекта, языковых технологий и т.д.

Сделать более прозрачными источники информации

Предлагается обязать онлайн-медиа предоставлять данные о своих собственниках, чтобы помочь читателям понять, кто стоит за той или иной информацией. В свою очередь, онлайн-платформы, публикующие новости СМИ, должны отображать эту информацию.

Кроме того, рекламный контент должен быть четко идентифицирован. Эксперты предлагают в первую очередь добиться прозрачной понятной маркировки политической рекламы и оплаченных материалов.

Обнародовать поисковые алгоритмы

Эксперты рекомендовали онлайн-платформам, среди которых такие гиганты как Google, Facebook, Twitter, делиться информацией со СМИ о своих поисковых и рейтинговых алгоритмах. Тогда журналисты качественных медиа смогут лучше понимать, какие алгоритмы в социальных сетях способствуют повышению рейтинга тех или иных новостей, надеются авторы доклада.

Повысить медиаграмотность читателей

"Медиа- и информационная грамотность стали жизненно необходимыми компетенциями, поскольку являются отправной точкой для развития критического мышления и хорошей практикой для общения как онлайн, так и оффлайн", - подчеркивается в докладе.

В связи с этим эксперты предлагают на обязательной основе внедрить программы медиаграмотности в школьное образование стран ЕС. Более того, настаивают авторы доклада, эта дисциплина должна быть включена в Международную программу по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Это тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике, который раз в три года проводит Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – объединение самых развитых стран мира.

Медиа- и информационная грамотность стали жизненно необходимыми компетенциями

Кроме того, предлагается включить медиаграмотность в официальный список компетенций, рекомендованных ЕС для освоения взрослыми на протяжении всей жизни.

Разработать специальные инструменты в смартфонах и браузерах

Эксперты призывают онлайн-платформы улучшить действующие или разработать новые инструменты, которые бы позволили читателям еще активнее участвовать в отсеивании и коррекции фейковых новостей, а также сообщать об их выявлении.

Кроме того, авторы доклада предлагают внедрять особые инструменты, плагины и приложения для браузеров и смартфонов, чтобы пользователи могли контролировать результаты поисковых запросов и приоритеты новостных лент в зависимости от качества информации и ее достоверности. Умение использовать такие инструменты должно стать частью школьного обучения.

Утвердить Кодекс противодействия дезинформации

Для онлайн-платформ специалисты разработали специальный кодекс, придерживаясь которого они смогут более слаженно противостоять фейковым новостям. Кодекс включает в себя 10 пунктов, вступить в силу он должен с января 2019-го года. Среди этих пунктов – предложение сопровождать трендовые новости подборкой качественных достоверных материалов по теме; отображать спонсируемый контент, включая политическую рекламу, отдельно от другой информации; обеспечить читателей удобными инструментами для проверки новостей с помощью фактчекинговых ресурсов.

Масштаб проблемы

Согласно недавнему опросу европейской службы Eurobarometer, результаты которого были обнародованы 12 марта, 85% граждан ЕС называют фейковые новости проблемой для своей страны, а 83% считают их угрозой демократии в целом.

По мнению опрошенных, за борьбу с потоком дезинформации должны отвечать прежде всего сами журналисты (45%), местные власти (39%), а также менеджмент медиакорпораций (36%).

С опасениями жителей европейских стран согласны и чиновники ЕС. В июне 2017 года Европарламент принял резолюцию с призывом к Еврокомиссии обновить действующее законодательство, чтобы ограничить распространение дезинформации. Еврокомиссия, со своей стороны, подтвердила приоритетность этой темы, включив ее в свою программу на 2018-й год.

На человечество обрушился беспрецедентный по масштабу поток информации, в том числе ложной

Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс подчеркнул, что во времена, когда на человечество обрушился беспрецедентный по масштабу поток информации, в том числе ложной, крайне важно "предоставить гражданам инструменты для идентификации ложных новостей" и управления информацией.

Главной площадкой распространения фейковых новостей остаются онлайн-платформы. По данным отчета Института исследований журналистики Reuters (Institute for the Study of Journalism) за 2016-й год, 51% пользователей получают доступ к онлайн-новостям через соцсети и их персонализированные алгоритмы. При этом к концу 2016 года две крупнейшие онлайн-платформы, Google и Facebook, контролировали почти три четверти рекламного рынка США.