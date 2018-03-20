Украина, США или теща. МИД Британии опубликовал видео с российскими фейками об отравлении Скрипаля

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Британия продолжает расследование, несмотря на попытки дезинформации
Скриншот с видео

Британия продолжает расследование, несмотря на попытки дезинформации

Министерство иностранных дел Британии опубликовало видео с подборкой фейковых сообщений российской пропаганды об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

В видео британского внешнеполитического ведомства говорится, что Россия запустила кампанию по дезинформации, а на обвинения в отравлении ответила отрицанием и угрозами.

Дипломаты Британии привели несколько версий российских фейковых сообщений:

- Это сделала Британия…для подпитки антироссийских настроений

- Это сделала Украина… чтобы подставить Россию

- Это сделали США…чтобы дестабилизировать мир

- Это сделала теща Скрипаля

- Это была попытка суицида

- нервно-паралитическое вещество было из Чехии, Словакии или Швеции.

В МИД Британии добавили, что власти не делают поспешных выводов. Там подчеркнули, что Россия ответственна за атаку на Сркипаля с высокой вероятностью.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

По имеющимся данным, они, а также еще несколько случайных граждан подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия. 

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию, созвав по этому поводу Совбез ООН и приняв решение о высылке 23 российских дипломатов.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.

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