Украина, США или теща. МИД Британии опубликовал видео с российскими фейками об отравлении Скрипаля

Министерство иностранных дел Британии опубликовало видео с подборкой фейковых сообщений российской пропаганды об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

В видео британского внешнеполитического ведомства говорится, что Россия запустила кампанию по дезинформации, а на обвинения в отравлении ответила отрицанием и угрозами.

Дипломаты Британии привели несколько версий российских фейковых сообщений:

- Это сделала Британия…для подпитки антироссийских настроений

- Это сделала Украина… чтобы подставить Россию

- Это сделали США…чтобы дестабилизировать мир

- Это сделала теща Скрипаля

- Это была попытка суицида

- нервно-паралитическое вещество было из Чехии, Словакии или Швеции.

В МИД Британии добавили, что власти не делают поспешных выводов. Там подчеркнули, что Россия ответственна за атаку на Сркипаля с высокой вероятностью.

The nerve agent came from Sweden,

Ukraine did it to frame Russia,

It was contamination from the UK's own research facility...



Instead of providing an explanation for the Salisbury incident, Russia has launched a campaign of disinformation pic.twitter.com/dZQMXgnAFp — Foreign Office ???????? (@foreignoffice) 20 марта 2018 г.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

По имеющимся данным, они, а также еще несколько случайных граждан подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию, созвав по этому поводу Совбез ООН и приняв решение о высылке 23 российских дипломатов.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.