Украина, США или теща. МИД Британии опубликовал видео с российскими фейками об отравлении Скрипаля

Министерство иностранных дел Британии опубликовало видео с подборкой фейковых сообщений российской пропаганды об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

В видео британского внешнеполитического ведомства говорится, что Россия запустила кампанию по дезинформации, а на обвинения в отравлении ответила отрицанием и угрозами.

Дипломаты Британии привели несколько версий российских фейковых сообщений:

- Это сделала Британия…для подпитки антироссийских настроений

- Это сделала Украина… чтобы подставить Россию

- Это сделали США…чтобы дестабилизировать мир

- Это сделала теща Скрипаля

- Это была попытка суицида

- нервно-паралитическое вещество было из Чехии, Словакии или Швеции.

В МИД Британии добавили, что власти не делают поспешных выводов. Там подчеркнули, что Россия ответственна за атаку на Сркипаля с высокой вероятностью.

