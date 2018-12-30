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ЕС не пытается удержать Британию – Глава Еврокомиссии

Сегодня, 07:59
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Brexit, по словам Юнкера, это решение британцев

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз не пытается удержать Великобританию и хочет начать обсуждение будущих отношений, как только британский парламент утвердит Brexit, передает Reuters.

 "Я предполагаю, что Британия выйдет [с ЕС], потому что именно так решил народ Соединенного Королевства", - сказал Юнкер.

Говоря об отношениях Евросоюза со странами, он также выразил свое сомнение относительно готовности Румынии быть полноценным членом ЕС.

"Правительство в Бухаресте еще не до конца понимало, что значит председательствовать в государствах-членах ЕС ... Внутренняя ситуация в Румынии такова, что страна не может выступать в качестве компактного подразделения в Европе", - добавил глава Еврокомиссии.

Напомним, лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

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Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Европейская Комиссия Brexit Жан-Клод Юнкер Еврокомиссия

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