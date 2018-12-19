Великобритания мобилизует 3,5 тысячи военных на случай "жесткого" Brexit Сегодня, 11:05 73 Цей матеріал також доступний українською Лондон намерен привести в состояние повышенной готовности 3,5 тысячи военнослужащих

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон намерен привести в состояние повышенной готовности 3500 военнослужащих, чтобы справиться с "любыми непредвиденными обстоятельствами" в случае жесткого варианта выхода Объединенного Королевства из состава ЕС.

В свою очередь британский министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд отметила, что подобная подготовка является мерой предосторожности, сообщает DW.

Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли добавил, что первоочередной задачей для правительства остается сохранение сделки с Брюсселем.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря, но в понедельник Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

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