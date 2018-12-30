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Британский министр допустил возможность остановки Brexit

Сегодня, 05:56
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Лиам Фокс

Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что Brexit может быть остановлен.

Причиной может стать нежелание парламента поддержать сделку, передает Reuters.

Министр напомнил, что голосование в парламенте Британии по сделке по Brexit должно пройти в январе 2019 года.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сократила каникулы для чиновников правительство и встретится  с ними 2 января, чтобы обсудить вопросы по  Brexit.

Ранее появилась информация о том, что высокопоставленные консерваторы без ведома Терезы Мэй готовят новый референдум по Brexit.

Перед этим в Кабмине Мэй заявили, что правительство не планирует проведение повторного референдума по Brexit.

12 декабря консерваторы отказались поддержать вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй из-за ее соглашения с ЕС по Brexit. Мэй избежала отставки и получила своеобразный имунитет на один год. 

Накануне внутрипартийного суда парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря, но в понедельник Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Жалкая трусость: в Шотландии прокомментировали перенос голосования по соглашению о Brexit

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

 

Теги:   Brexit Великобритания

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